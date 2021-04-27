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События Сегодня, 10:5191
Как в Испании задержали украинца из "группы Парасюка", стрелявшей по милиции на Майдане

Испанская полиция сегодня озвучила сенсационную новость - по запросу из Киева задержан украинец, который участвовал в убийствах милиционеров на Евромайдане. 

Имени каталонские правоохранители не назвали. Но есть определенная уверенность, что это - Дмитрий Липовой: единственный член "группы Парасюка", объявленный Украиной в розыск. 

Эта группа расстреливала беркутовцев и бойцов внутренний войск, чтобы спровоцировать насилие на Майдане 20 февраля 2014 года. И вызывать силовое свержение Януковича. 

По данным следствия, Липовой "подогнал" стрелкам Парасюка свой карабин, из которого они убили несколько правоохранителей. 

"Страна" разбиралась в деталях задержания и напоминает, кто такой Дмитрий Липовой. 

Что заявили в испанской полиции

5 мая в городе Валенсия (Каталония) задержали украинца, которого на родине разыскивают за убийство двух милиционеров. Это произошло во время демонстрации в 2013 году, пишет местная полиция. 

Отметим, что в этом году на Майдане еще не расстреливали милицию. Поэтому не исключено, что испанские правоохранители перепутали даты. 

Полиция утверждает, что у задержанного в момент совершения преступления была винтовка и 60 патронов, которыми он стрелял по правоохранителям. 

В Испании он постоянно менял место жительства, пытаясь уйти от вероятного преследования. В последние недели он таился в хижине на окраине провинциального городка Пусоль. Там его и задержали - как утверждается, по запросу украинских властей. 

Искать этого человека, фамилии которого в Испании не называют, местные правоохранители начали еще год назад. Информацию о том, что украинец может прятаться в Пусоли, получило посольство Испании в Киеве. 

За украинцем установили слежку. Он регулярно передвигался общественным транспортом по разным уголкам страны, но преимущественно в границах Каталонии. Но бывал и в столице - Мадриде. 

Да и в том городке, где он жил, украинец снимал сразу несколько квартир и регулярно менял местоположение. Что имело все признаки конспирации. А в последние дни переехал в небольшой охотничий домик на окраине. Арестовали его, когда он вышел, чтобы пойти в кафе. 

Это вся информация, которую на данный момент обнародовали в Испании. 

Кого могли задержать за убийства на Майдане?

Из тех, кто проходил по делам об убийствах милиционеров на Майдане, в розыске на данный момент числится харьковчанин Дмитрий Липовой. Его карточка с 2018 года активна на сайте МВД. 

Ищут Липового по статье 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Отметим, что эта статья - в отличие от 115-й, "умышленное убийство" - подпадает под амнистию участникам протестов 2013-2014 годов.

Как в Испании задержали украинца из "группы Парасюка", стрелявшей по милиции на Майдане

Липовой входил в "группу Парасюка", где, кроме него, были еще 33 человека, имевших отношение к расстрелам правоохранителей на Майдане.

"Страна" уже публиковала подробное расследование об этом. Из него следует, что бойню на Майдане 20 февраля начали именно эти "активисты". Они открыли огонь по милиционерам, после чего те начали стрелять в ответ, и погибло много людей. 

Данные материалы содержатся в проекте подозрения, которое собирались объявить еще одному члену списка - Назару Юськевичу. Сейчас этот человек находится в тюрьме за разбой. Но по делам Майдана ни его, ни кого-либо еще из "списка Парасюка" не преследуют.

Последняя попытка сделать это имела место в 2018 году. Тогда вручили подозрение львовянину Ивану Бубенчику, который накануне сам признавался, что стрелял по милиции и убил двух офицеров (о том же количестве пишет и полиция Испании). Но после поднявшейся волны возмущений от "ветеранов Майдана", власть Порошенко изменила Бубенчику статью и подвела его под амнистию.

То есть была политическая воля не ворошить прошлое стрелков со стороны Евромайдана. И не расследовать гибель бойцов "Беркута" и внутренних войск. 

Именно с этим связано странное исчезновение из Украины Дмитрия Липового. Его имя всплыло вместе с делом Бубенчика - как второго подозреваемого в убийстве правоохранителей. 

Только если Бубенчик ушел от ответственности у всех на виду, то с Липовым история оказалась более таинственной. На момент задержания львовянина в апреле 2018 года, Дмитрий уже был за границей и, предположительно, находился в Польше. Причем накануне выезда - в январе - его успели допросить. 

Мужчина рассказал следователям, что был на акциях протеста с 1 декабря 2013 года. А также принес на Майдан в Киеве карабин "Сайга" с 60 патронами (та же цифра фигурирует в пресс-релизе испанской полиции). Данных о том, что он стрелял сам, нет. Но он предоставил свое оружие для стрельбы. 

"Утром 20 февраля 2014 я увидел, как на балконе здания консерватории появились какие-то люди с оружием и вели активные действия в адрес сотрудников милиции. Одно было охотничье ружье. А второе - воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь", - рассказал следователю Липовой.

Он сказал, что дал этим людям свой карабин для стрельбы. При этом из его карабина стрелял Иван Бубенчик. Также вел стрельбу и отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий Парасюк.

При этом Липовой отметил, что ни работники милиции, ни "Беркут" в отношении него не совершали на Майдане никаких неправомерных действий. Он сказал, что Бубенчик отстрелял все 60 патронов - не осталось ни одного.

Через шесть дней после допроса Дмитрий Липовой, будучи уже подозреваемым по делу, выехал из страны. После чего его объявили в розыск.

То есть очевидно, что его прятали как неудобного свидетеля. Скрывая тем самым правду о расстрелах на Институтской, которые стали переломным моментом не только Майдана, но и всей дальнейшей истории Украины. 

Именно Институтская обусловила силовое свержение Януковича и крах договоренностей о досрочных выборах. То есть, если бы не массовые убийства на Майдане в тот день, мы могли бы иметь демократическую передачу власти и почти нулевые шансы на потерю территорий и войну. 

Липового начали активно искать год назад

Но вернемся к Липовому. Именно он скорее всего и задержан в Испании. На что указывает еще одно совпадение. 

В мае 2020 года Печерский суд постановил взять Дмитрия под стражу. Как говорилось выше - полиция Валенсии получила ориентировку на Липового примерно в то же время. 

Тут, конечно, возникает несколько вопросов. 

Во-первых, как уже упоминалось, статья у Липового подпадает под амнистию, поэтому даже если его возьмут под стражу, то не надолго. 

Во-вторых, судя по тому, как вели розыск "активиста", его всерьез брать никто не собирался. "Страна" уже рассказывала, что во время своего розыска Липовой открывал бизнес в Харькове, подавал в суды по гражданским делам и так далее. Все эти данные отражены в публичных реестрах. 

Это происходило в 2019 году. То есть Дмитрий, видимо, имел гарантии от властей, что его никто не тронет. Что же изменилось сейчас? И почему Липовой, который ранее особо от розыска не прятался, уехал аж в Испанию, где занимался конспирацией?

Наиболее вероятная из версий - из Липового хотят сделать козла отпущения за всю "группу Парасюка", многие члены которой находятся в Украине и никуда не уезжали. Их пока никто не трогает. Но Липовой, в отличие от остальных, сам давал против себя показания.

Поэтому в теории его могут привлечь к ответственности, частично сняв постоянные претензии к власти за игнорирование убийств правоохранителей. 

Но это лишь в теории. Очевидно, что "патриотическая общественность" закрыть Липового не даст. И даже по букве закона ему сейчас светит максимум амнистия. Если, конечно, следствие не поменяет статью на умышленное убийство.  

В любом случае Дмитрий Липовой - очень ценный свидетель тех судьбоносных событий. И его возвращение в Украину могло бы дать импульс расследованию убийств правоохранителей на Майдане. Если бы на то была политическая воля.

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Теги: news, новости, Украина, Испания, задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
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