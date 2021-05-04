Кортеж Блинкена из десятков машин въехал в Киев, полиция перекрывала дорогу

На въезде в столицу украинские правоохранители отсекали обычные машины от сопровождения главы Госдепа США, который сразу же направился в центр.

На Бориспольской трассе очевидцы сняли на камеру кортеж государственного секретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Украину в ночь на 6 мая c официальным рабочим визитом. Видеозапись опубликовал YouTube-канал Pavlovsky News.

Около полуночи Энтони Блинкен выехал с военного аэродрома в Борисполе в сторону Киева. Его сопровождали более десяти автомобилей, преимущественно микроавтобусов и внедорожников. По словам очевидцев, колонна промчалась по Бориспольской трассе и направился в сторону центра столицы.

В Украине американского чиновника встретили полицейские, которые перекрыли все полосы, чтобы кортеж нельзя было обогнать. Кроме того, на въезде в Киев правоохранители "отсекли" обычные автомобили от сопровождения госсекретаря США. Служебные машины с включенными проблесковыми маячками сопроводили процессию, а патрульные с жезлами дежурили на перекрестках.