Создать бригаду быстрого реагирования хотят 14 стран ЕС

Европейский Союз активно работает над собственной военной доктриной на 2022 год и у блока есть общий бюджет для совместной разработки вооружений.

Четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, предложили создать в Европе войска быстрого реагирования, которые смогут отвечать на кризисные международные ситуации на их начальной стадии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Инициаторами данной идеи выступили 14 стран ЕС, а именно: Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Страны заявили, что ЕС должен создать бригаду из 5 тысяч военнослужащих, оснащенную техникой и вооружением, возможно кораблями и авиацией.

В случае необходимости это военное подразделение будет приходить на помощь демократическим правительствам, сказал европейский чиновник.

Министры обороны стран ЕС обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Боррелля, который нередко упрекал Евросоюз в нежелании вмешиваться в события за его пределами, особенно в проблемных государствах, таких как Ливия.

Европейский Союз сейчас разрабатывает собственную военную доктрину на 2022 год и у блока есть общий бюджет для совместной разработки вооружений.

"Боррелл всегда говорил, что ЕС должен выучить язык силы", – сказал европейский чиновник, отчасти имея в виду военную силу.

Издание пишет, что благодаря своей экономической мощи, ЕС удавалось распространять свое влияние через торговлю и помощь, имея лишь ограниченные военные миссии по всему миру.

Традиционно Евросоюз полагался на НАТО под руководством США в военных вопросах. Однако сменявшие друг друга президенты США, особенно Дональд Трамп, требовали, чтобы ЕС делал больше для собственной безопасности, даже если НАТО по-прежнему привержено защите Европы.

Выход Великобритании из ЕС также придал новую актуальность амбициям Евросоюза, поскольку больше нельзя полагаться на Лондон. Для ЕС больше нет ограничений, которые британские правительства накладывали в сфере обороны, опасаясь создания европейской армии.