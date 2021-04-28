Массовые протесты в Колумбии привели к остановке экспорта кофе

Протестующие блокировали дороги по всей стране и товары не могут попасть в порты.

Массовые протесты в Колумбии привели к перекрытию протестующими дорог, в результате чего остановились поставки экспортного кофе. Теперь экспорт кофе Колумбией невозможен.

Об этом заявил глава федерации производителей Роберто Велес, передает Reuters.

"Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны", – прокомментировал ситуацию Велес.

Он объяснил, что блокады дорог возникли по всей стране. Одна из основных блокад делает невозможным доставки товаров в крупный порт Буэнавентура. От этого особенно страдают фермеры, у которых сейчас разгар сбора урожая.

"У нас нет оценки того, сколько поставок кофе было остановлено, но у нас не было возможности экспортировать 4 или 5 дней ", – сказал Велес.

Он добавил, что складские помещения еще не перегружены, но могут стать таковыми, если протесты продолжатся.

Протестующие и правительство должны попытаться уладить свои разногласия, чтобы "не разрушать национальную экономику", отметил Велес.

Протесты в Колумбии начались из-за налоговой реформы, однако постепенно они переросли в антиправительственные выступления. Демонстранты требуют от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

В ходе протестов уже погибло 24 человека.