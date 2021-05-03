Байдена в Украину пригласил Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Офисе президента с госпекретарем США Энтони Блинкеном обсудили ситуацию в нашей стране, газопровод "Северный поток-2". Кроме того, глава государства пригласил главу Белого дома Джо Байдена в Украину на 30-летие дня независимости.

Об этом стало известно из совместного брифинга госсекретаря США и президента Украины в Киеве.

Зеленский отметил единство позиций Украины и США по вопросу строительства газопровода.

"Мы обсудили вопрос не только оккупации наших территорий, но и Северного потока - 2. Для Украины это очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в Европе, к сожалению, есть разные позиции. У нас с США одинаковая позиция. Мы благодарны на санкции", - сказал он.

Также президента и вице-президента США пригласили к участию в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.

"Будет важно наша Крымская платформа. Я пригласил президента США и вице-президента в Украину. Я думаю, что это важно в год годовщины независимости Украины", - сказал Зеленский, добавив, что "Джо Байден приглашение получил".

"Я думаю, эта встреча будет очень важна", - сказал Зеленский.

В свою очередь Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усложняет ситуацию с визитами американского президента и он пока что не может совершить поездку в Киев. "Он совершит визит, когда сможет", - сказал госсекретарь США.

Кроме того, президент Украины заявил, что 2021-й год будет фундаментальным в отношениях Украины и США.