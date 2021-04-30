Ради шутки 10-летняя одесситка сообщила полиции о своем похищении

В Одессе десятилетняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что ее похитили.

По приезду правоохранители выяснили, что ребенок просто пошутил, теперь ее матери грозит административная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Около девяти вечера девочка позвонила в полицию и рассказала, что ее схватили посреди улицы, положили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Правоохранителям удалось установить местонахождения ребенка. Оказалось, что девочка находится дома, а сообщение о похищении было неудачной шуткой.

"Поскольку малолетняя не достиг возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол относительно ее матери по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении Нацполиции.