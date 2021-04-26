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События Сегодня, 18:2233
В Украине премию имени Патона учредил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании государственной премии в сфере науки и техники в национальную премию Украины имени умершего в прошлом году ученого Бориса Патона.

Об этом в четверг, 6 мая, сообщила пресс-служба президента.

"Указанным законом переименовывается государственная премия Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки Бориса Патона, а также для празднования на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы", - заявили в представительстве главы государства.

Также закон вводит новую номинацию государственной премии Украины в области образования - профессиональное высшее образование.

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Теги: news, новости, Украина, Премия, Патона, 7dniv, 7dnivinfo  
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