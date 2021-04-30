Настаивать на экстрадиции из Испании подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане будет офис генпрокурора

Офис генерального прокурора запросит экстрадицию из Испании украинца, подозреваемого в убийстве украинских милиционеров во время событий на Майдане 20 февраля 2014 года.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник департамента спецрасследований Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Мы только получили информацию от Департамента международного сотрудничества Нацполиции. Они сообщили Офису генерального прокурора и подтвердили факт такого задержания. Мы будем настаивать на экстрадиции и содержании его под стражей. Если испанская сторона будет требовать дополнительные документы, то мы предоставим", - сказал он.

По словам Донского, речь идет об украинце, которому в январе 2018 года было сообщено о подозрении в убийстве силовиков. 24 января 2018 с ним проводились процессуальные действия, однако поскольку они не были завершены, то подозреваемого вызвали еще раз на 25 и 26 января. Однако он уклонился от следствия, не явился и покинул пределы страны.

Таким образом, как предполагала "Страна", в Испании могли задержать харьковчанина Дмитрия Липового, который входил в "группу Парасюка", которая рано утром 20 февраля 2014 года открыла огонь по силовикам, что и спровоцировало последующую бойню.

Карточка розыска Липового с 2018 года активна на сайте МВД. Ищут Липового по статье 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Отметим, что эта статья - в отличие от 115-й, "Умышленное убийство" - подпадает под амнистию участникам протестов 2013-2014 годов. В марте 2020 года суд вынес решение (заочно) об избрании меры пресечения ему в виде содержания под стражей. После этого прокуроры получили информацию о возможном местонахождении его в Испании и уже в ноябре прошлого года был направлен запрос об экстрадиции.

На данный момент испанская полиция должна рассматривать запрос украинских правоохранителей по существу, а именно материалы об обоснованности подозрения и факт длительного скрытия лица.

По словам Донского, на следствие не оказывалось давления.

"Когда имеют место факты давления, мы этого не скрываем. Также могу сказать это и сейчас. Нас никакого давления не было", - сказал прокурор.