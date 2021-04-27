Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за три миллиона лет

Он считает, что выполняемых странами обязательств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Об этом Гутерриш сказал 6 мая, выступая на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог", проходящей в формате видеоконференции.

"Минувший год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня", - привел данные генсек ООН.

По его словам, "это самый высокий уровень за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря выше примерно на 15 метров".

"В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти", - предупредил он.

Однако Гутерриш считает, что если человечество будет работать сообща, то сможет предотвратить "наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития".