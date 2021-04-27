Двухлетнего сына за $25 000 продал Китаец

Мужчина повез новую девушку на отдых, а также фотографировал пачки денег, хвастаясь ими перед друзьями.

Житель китайской провинции Чжэцзян по фамилии Се был арестован местной полицией после того, как его заподозрили в продаже двухлетнего сына бездетной паре за $25 тысяч, пишет The Daily Mail.

Мужчина получил право опеки над сыном после развода с женой, которой суд отдал общую дочь пары. Он оставил мальчика по имени Цзяцзя на попечение своего брата Линя, поживающего в городе Хучжоу, а сам уехал на работу в другой район.

По возвращении Се забрал своего сына из дома брата, сказав ему, что мать Цзяцзя хочет видеть малыша. Линь, который привязался к мальчику, позже узнал, что Цзяцзя так и не появился в доме матери. Он спросил у родственника, все ли в порядке с его сыном, а когда тот отказался отвечать, обеспокоенный мужчина обратился в полицию.

В результате расследования правоохранители выяснили, что Цзяцзя был продан бездетной паре в городе Чансу в провинции Цзянсу за 158 тысяч юаней ($25 тысяч). После получения денег за сына Се использовал их для того, чтобы свозить свою новую возлюбленную на отдых, а также фотографировал стопку денег, хвастаясь богатством в соцсетях.

Полиция вернула Цзяцзя на попечение его дяди, в то время как Се и пара, купившая мальчика, находятся под следствием из-за предполагаемой продажи. Расследование продолжается.