К 75-летию "Антонова" будет готов фюзеляж самолета "Ан-178" для ВСУ

Подписанный в конце декабря 2020 года контракт с Минобороны, по заявлению замдиректора по производству, идет по плану.

Госпредприятие "Антонов" планирует к 75 году основания завода выкатить из стапеля (платформа для сборки) первый фюзеляж Ан-178 по заказу Министерства обороны. Об этом рассказал замдиректора по производству Александр Витушко в программе "Ежу понятно".

По словам Витушко, работа по сборке фюзеляжа идет в соответствии с планом. После сборки фюзеляжа, начнется работа по стыковке крыла и оперения борта. Начнется монтаж внутренних систем борта.

" 30 мая мы будем отмечать 75 лет нашей организации. К этому дню мы выкатим со стапеля первый фюзеляж для Министерства обороны — Ан-178", — заявил Витушко.

Также замдиректора по производству сообщил, что сборкой шасси для самолетов Ан-178 занимается предприятие "Южмаш". Кроме этого другие детали также собираются на украинских заводах, что по мнению Витушко, позволяет сохранять и создавать рабочие места.

Ан-178 — средний транспортный самолет, предназначенный для доставки вооружения, военной техники или личного состава посадочным и парашютным способами. Общая грузоподъемность самолета — 18 тонн. Скорость полета — 825 км/ч, а стоимость одного борта в районе 30 млн долларов.