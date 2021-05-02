США разрешили женщинам-военнослужащим собирать волосы в хвостик при ношении любой формы

При этом, длина не может выходить за нижнюю часть лопаток в положении "смирно" или "внимание".

В армии США изменили правила ношения военной формы женщинами-военнослужащими, разрешив им собирать волосы в хвостик, а не прятать их под головным убором, независимо от парадной или полевой формы одежды.

Об этом пишет CNN.

В январе этого года руководство Сухопутных войск США объявило о новой политике в отношении женщин-военнослужащих. Им разрешили пользоваться губной помадой, носить серьги, а также носить на затылке хвостики средней длины, которые не мешают носить головной убор. Эти правила распространяются также при ношении полевой формы одежды и во время тактических тренировок или учений.

Обновленные правила предусматривают, что косы и хвостики можно носить по центру спины в любой униформе, но их длина не может выходить за нижнюю часть лопаток в положении "смирно" или "внимание".

Минимальной длина для хвоста или косы не предусматривается. Единственное исключение по длине — она не может "мешать работе солдата или представлять угрозу его безопасности" во время тактической или физической подготовки.

Волосы могут быть "аккуратно завязаны или заплетены в пучок, хвостик, две косы или одну косу".

"Эта новая модификация более практична для наших солдат-женщин. Она дает им гибкость в тактической среде, сохраняя при этом профессиональный вид в гарнизоне. Это изменение также помогает уменьшить выпадение волос и повреждение кожи головы", – сказал сержант-майор Брайан С. Сандерс, отвечающий за правила ношения формы одежды.