В прямой эфир ворвался кот Антона Геращенко

Кот заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко чуть не сорвал его выступление в прямом эфире. Курьезный инцидент произошел во время программы "Народ против".

Когда Геращенко по видеосвязи вышел в эфир, его кот показал свой хвост в кадре, мешая при этом замглаве МВД выступать.

В эфире Геращенко комментировал трагическую ситуацию, которая произошла в Тернопольской области (там бывший атошник смертельно ранил парня). Как раз в это время на экране появился хвост кота, который, вероятно, взобрался на компьютер и закрыл лицо Геращенко. Это повеселило всех в студии, в том числе и ведущую программы Наталью Влащенко.

"Ой, как мило. Это кто у вас там, кот или собака", - улыбаясь сказала ведущая.

После этого, тоже улыбнувшись, Геращенко показал рыжего кота на экране. "Мешает выступать", - отшутился замминистра.