Киев за увольнение Коболева раскритиковали Блинкен и Нуланд

По данным источников "Страны" в дипломатических кругах, во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с представителями украинской власти поднималась тема увольнения Андрея Коболева из "Нафтогаза".

Американская сторона критиковала это решение.

По словам источника, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение с этим не согласились. Они говорил, что НАК прежний менеджмент загнал в убытки, а сам Коболев связан с Коломойским в подтверждении чего есть даже некие записи разговоров.

В тоже время, по данным источника, американскую сторону эти аргументы не убедили.

"Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип - что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета. Именно это и было главной претензией со стороны Вашингтона. В общем, Блинкен и Зеленский по вопросу НАКа к общему знаменателю не пришли", - говорит источник.

В целом, по его словам, впечатление от общения с украинским президентом у американцев осталось далеким от положительного.

"Не друг и не союзник. Себе на уме. В этом смысле чем-то похож на Януковича. Если Зеленский не пойдёт навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Хотя в Киеве сейчас многие убеждены, что он Украине сейчас и не сильно нужен. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. С учётом напряжённости с Россией, по которой Зеленский в целом отрабатывает повестку Вашингтона. Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", - говорит источник.

Он также опроверг, что американцы требовали от Зеленского целиком поменять правительство.

"Для США принципиален вопрос контроля над судами, САП-НАБУ, НБУ, "Нафтогазом" и прочими госмонополиями, Генпрокуратурой и в целом силовыми структурами и спецслужбами. А в остальном местные пусть рулят как хотят. Все равно далеко не вырулят", - говорит источник.