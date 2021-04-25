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События Сегодня, 12:1274
О выходе Украины из третьей волны коронавируса объявил Степанов

В субботу, 8 мая, в Украине не останется ни одного "красного" региона. Страна преодолела третью волну пандемии коронавируса, которая стала причиной большего количества смертей, чем первые две.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал глава МОЗ.

По его словам, пик третьей волны коронавируса пришелся на конец марта и начало апреля. При этом она оказалась самой смертоносной и унесла больше жизней, чем первые две. Во время пика пандемии в больницах Украины на кислородной терапии находилось 44 тысячи пациентов.

"Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - призвал Степанов.

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo  
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