Анатолий Шарий дал открытое интервью популярному изданию Чехии «Haló noviny».

В частности, Анатолий Шарий рассказал о беспрецедентном давлении власти Украины в отношении него, о репрессивной политике Зеленского, который пытается незаконно запретить «Партию Шария», о проблеме процветающего нацизма на улицах Украины, а также об острой проблеме дезинформации в украинских СМИ, которые являются основным источником ложной и вводящей в заблуждение информации для украинцев. Кроме того, в интервью Анатолий обратился к украинцам, которые проживают в Чехии.

Полное интервью Haló noviny с Анатолием Шарием, журналистом и блогером опубликовано ниже:



Основным источником ложной информации является СМИ.

В 2014 году в Украине произошел ряд событий, которые часто попадали в заголовки газет многих европейских стран. Однако интерпретация этих событий в основных СМИ часто не соответствовала действительности. Это вызвало недоверие украинского населения к привычным СМИ и огромный интерес к так называемым несистемным источникам информации. Так же ли обстоит дело и с Вами?

Да, сегодня основные средства массовой информации навешивают на такие СМИ ярлыки, как «фальшивые новости», ложные или поддельные новости, но именно основные средства массовой информации являются сегодня главным источником ложной и вводящей в заблуждение информации. Я украинский журналист, который из-за своей профессиональной деятельности был вынужден просить политического убежища в Европе еще в 2012 году. Свой первый видеоблог я создал 2 мая 2014 года. Сегодня мой аккаунт на YouTube насчитывает более 2,4 миллиона подписчиков. В своих видео я опровергаю ложь украинских СМИ и политиков, из-за которых Петр Порошенко давил на меня и на мою семью, а после победы Владимира Зеленского давление усилилось. Огромную роль в этом играет Служба безопасности Украины (СБУ), которая вместо того, чтобы бороться с ультраправыми нацистами, полностью уничтожает свободу слова в Украине. Сам я не въезжал на территорию Украины почти 10 лет. В 2019 году я основал политическую партию «Партия Шария», которая сегодня, по статистике, насчитывает около 5%. Мы заручились поддержкой населения реальными делами, например, установили мемориальную доску жителям Одессы, которые сгорели в Доме профсоюзов. Возможно, именно поэтому они пытаются запретить нашу партию. Сторонники и члены этой партии были избиты и искалечены представителями неонацистской организации «Нацкорпус».

Позвольте спросить Вас о законах в Украине. Они, похоже, не на стороне оппозиционных сил. Это правда?

Сегодня факты говорят сами за себя. Никто не несет ответственности за нападения, избиения и даже убийства (дело Олеся Бузины), и тем не менее тюрьма постепенно заполняется оппозиционными политиками, различными экспертами, журналистами и блогерами. Посмотрите, что происходит со мной, это действительно невероятно.

Анатолий, Вы по образованию журналист?

Я не журналист по образованию. Я начал писать в 2004 году. Сначала я писал статьи на социальные темы для новостных сайтов. Потом меня стали интересовать более острые социальные темы. Когда я пришел работать в украинскую газету «Обозреватель», я руководил криминальным отделом. К сожалению, сейчас он стал инструментом украинской пропаганды, но до этого мы пытались помочь людям в «Обозревателе». В этом отделе мы занимались расследованиями преступлений, совершенных сотрудниками полиции. Это были расследования о незаконной продаже наркотиков, включая продажу наркотиков через аптеки, а также руководство полицией казино. Мы сделали это вместе с другими журналистами одного из украинских телеканалов. Однажды, в одном из нелегальных казино, мы были посажены в тюрьму и взяты в заложники вместе с журналистами вышеупомянутого телеканала. К счастью, тогда все закончилось для нас хорошо. С тех пор как я начал расследовать заказные убийства, у меня возникли значительные проблемы. В том числе нам удалось выяснить, что в деле о заказных убийствах замешаны высокопоставленные сотрудники украинской милиции. Сначала я получал угрозы, но они не оказали на меня особого воздействия, а затем меня попытались запугать, расстреляв мою машину. Расследование стрельбы было поручено Министерству внутренних дел Украины, о правонарушениях которого я уже писал. Министерство внутренних дел Украины изъяло мою машину в качестве доказательства. Через шесть месяцев мне было предъявлено обвинение в том, что я расстрелял свой собственный автомобиль с неизвестным намерением и из неизвестного оружия. Это было абсурдно, это было второе уголовное дело, возбужденное против меня за осуществление моей профессиональной журналистской деятельности. После его открытия я эмигрировал в Европейский Союз.

Как Ваши статьи повлияли на Вашу жизнь и жизнь Ваших близких?

Моя жизнь, моя профессиональная деятельность пострадали самым худшим образом. В 2012 году (с тех пор я живу в Европейском Союзе) я потерял все, что имел. Я потерял свою семью, потерял свои сбережения, потерял все свое имущество, включая машину и квартиру. У меня ничего не осталось. И я остался «один на льду». Многие из моих друзей, которые считали, что со мной покончено, отвернулись от меня. Я был вынужден покинуть Украину, выехать на территорию Европейского Союза, подать заявление на получение статуса политического беженца. Я никогда не сталкивался с чрезмерным убеждением миграционной службы ЕС в моем политическом преследовании. Я просто показал им материалы уголовного дела, по которому меня преследуют в Украине. Я показал им, что материалы, предоставленные прокурорами, не имеют отношения к делу. Например, в качестве доказательства того, что я стрелял в себя, были использованы пули, которые, по словам следователей, разрушились при соприкосновении со стеклом моего автомобиля. Я попросил политического убежища, только предъявив доказательства применения ко мне насилия. А миграционная служба Латвии на основании предоставленных мною документов без проблем предоставила мне статус политического убежища. Я уверен, что любая другая страна Европейского Союза, увидев эти доказательства, предоставила бы мне убежище.

Как вы думаете, что произошло в Украине в 2014 году?

В 2014 году в Украине произошел государственный переворот, это абсолютно точно. Я не скажу, что был против Майдана с самого начала протестов в Киеве. Наоборот. В Вильнюсе, когда люди скандировали «Янукович, подписывай!» на главной площади — это было подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом — я стоял с ними и аплодировал им, хотя в итоге скептицизм победил. Я не верил в евроинтеграцию с Украиной в прямом смысле этого слова. В то же время мне было интересно, что произойдет, если Янукович подпишет это соглашение. Я выступал против сближения Украины с Европейским Союзом на том основании, что в Украине есть такие же люди, как я, люди, которые не могут рассчитывать на справедливую систему правосудия. Я считал, что, только когда ситуация с правосудием для простых людей в Украине изменится, мы сможем начать говорить о сближении или даже о вступлении в ЕС. Я никогда не был противником «Майдана», я никогда не был сторонником движения «Антимайдан». Но как только я увидел видеозапись убийства молодого человека, военнослужащего внутренних войск МВД, я сказал, что не могу поддерживать такие методы «европейской интеграции». Потому что для достижения любой цели — либо европейских пенсий, либо европейских зарплат, как внушали тогда украинские СМИ всему украинскому обществу (а сейчас мы точно знаем, что они нам явно врали) не стоит убивать украинцев. Когда на «Майдане» был убит молодой человек с фамилией Нигоян, я понял, что в этом убийстве, а точнее в том, как оно было представлено в украинских СМИ, что-то не так, чего-то не хватает. СМИ сообщили, что он был убит снайпером, но в материалах уголовного дела говорится, что он был застрелен из охотничьего ружья. Тогда я понял, что ничего хорошего из этого «Майдана» не выйдет. На мой взгляд, это был государственный переворот. Глупо отрицать это. Кто-то может сказать, что это был «хороший» государственный переворот или «плохой» государственный переворот, но суть произошедшего не меняется. Произошел государственный переворот, в результате которого погибло много людей.

Вы разместили свое первое видео на YouTube второго мая 2014 года. Что заставило Вас начать снимать и выкладывать свои видео?

На самом деле это была реакция на события, которые я увидел в тот день. До этого момента я многое повидал. Например, как участники «Майдана» убили одного из солдат внутренних войск МВД Украины. Я видел, как эти солдаты, как они на сцене «Майдана», падали на колени перед толпой. Я увидел сотрудника специальной роты МВД Украины «Беркут» с выколотым глазом. И именно после сожжения людей в Одессе я решил разместить свое видео на YouTube. На мое решение записать видео о том, что происходит в Украине, повлияло и то, что я видел огромное количество лжи, распространяемой украинскими СМИ. Приведу лишь один пример ложной информации, распространяемой украинскими СМИ о «Майдане»: по киевскому району Борщаговка шел мужчина. Там он был избит и через некоторое время умер. Все украинские СМИ тогда писали, что его избили сотрудники «Беркута». Я связался с родственниками этого человека и узнал, что его избили охранники рынка и что он умер от осложнений после пневмонии через четыре дня. Но такая дезинформация в украинских СМИ была упорной. Распространялась только ложь, ложь и ложь. Это меня ужасно возмутило. Я писал об этом. Но 2 мая для меня это было нечто совершенно иное, когда в одесском Доме профсоюзов на Куликовом поле практически в прямом эфире убивали и сжигали заживо людей. Затем я увидел прямую трансляцию украинской развлекательной программы «Шустер Live», где участники даже аплодировали этим чудовищным убийствам. С моей точки зрения, поведение этих «людей» было за гранью человеческого понимания. Я не сдержался и снял свое первое видео. И с этого видео начался мой блог на YouTube.

С 2014 года аудитория Вашего блога значительно выросла. Сейчас Вы являетесь одним из ведущих русскоязычных политических видеоблогеров на YouTube с более чем двумя миллионами подписчиков. Какие темы Вы поднимаете чаще всего? Есть ли практическая польза для народа Украины от информации, которую Вы публикуете?

Опыт показывает, что то, о чем я говорю в своем блоге, заставляет людей думать и проверять информацию, которую они слышат на украинском телевидении, а не слепо верить украинской государственной пропаганде. Я считаю, что это и есть практическая польза от моих видео. Вероятно, благодаря этому аудитория моего блога выросла и продолжает расти. Украинские государственные власти прекрасно понимают, какое влияние я оказываю на граждан Украины и поэтому пытаются бороться со мной.

В 2019 году Вы зарегистрировали в Украине упомянутую Вами «Партию Шария». Каков ее рейтинг? Кто ваши избиратели?

Рейтинг нашей партии, согласно которому мы войдем в украинский парламент на следующих выборах, говорит о нашем влиянии. На предыдущих местных выборах членам нашей недавно основанной партии удалось избраться в городские советы. Там, где мы участвовали в выборах, мы прошли. Мои депутаты честно работают и показывают, как должны работать депутаты. Согласно официальной статистике, опубликованной украинскими властями, за «Партию Шария» проголосовали молодые и наиболее образованные избиратели Украины. Мы очень рады, что в Украине есть много людей, которые выступают за мир и голосуют за нашу партию.

Правда ли, что в Украине хотят запретить Вашу партию? Почему? Как Вы думаете, кто был инициатором выдвижения обвинений и каковы их мотивы?

Да, к сожалению, это правда. Они хотят запретить нас. Интересно то, что это начало происходить только при Президенте Зеленском, потому что даже Порошенко не предпринимал таких действий. Порошенко лично пытался оказать на меня давление, например, его прокуратура направила запрос в Google с просьбой раскрыть мое местонахождение, которое Google может узнать по IP-адресу. Я не думаю, что они сделали это для того, чтобы, возможно, подарить мне букет роз. Именно при Зеленского началась настоящая эпопея. Украинские эксперты и политологи говорят, что Зеленский победил на выборах во многом благодаря той работе, которую я и мои сторонники провели против Петра Порошенко во время президентских выборов 2019 года. Тогда Зеленский показался нам совсем другим человеком. Зеленский изначально был настроен к нам позитивно и у нас даже состоялся диалог с Офисом Президента Зеленского. Но потом наша разница с ним стала очевидной, и я начал относиться к нему довольно критично. А затем, летом, украинское правительство через прокуратуру города Киева сделало невозможным отмену моего уголовного преследования, которое началось девять лет назад. Девять лет спустя они решили снова подозревать меня и обвинили в том, что я обстрелял свой собственный автомобиль. Я отправил письмо в Офис Президента Зеленского по этому поводу. Но никто мне не ответил. Затем я снял видео, в котором сделал резкое заявление по этому делу и раскритиковал политику Зеленского. Затем Президент Украины в частном порядке призвал неонацистов из «Нацкорпуса» напасть на наших сторонников. Я точно знаю, что эти атаки координировались Офисом Президента. Нашего сторонника из Харькова Никиту Роженко неонацисты чуть не убили и избили ногами. Он был практически слеп на один глаз. Раны были ужасны. Затем наш сторонник в Виннице был избит таким же образом за принадлежность к нашей партии, в результате чего ему сломали несколько ребер. Зеленский привлек членов нацистской организации«Нацкорпус» для запугивания нас. Видео об этих физических нападениях на наших сторонников я разместил на канале, созданном в мессенджере «Telegram». После того как в июне 2020 года представители нашей партии организовали мирные акции у здания Офиса Президента Зеленского, чтобы остановить нападения на журналистов и активистов, действия «Нацкорпуса» против наших сторонников стали еще более радикальными. Они практически начали убивать наших сторонников. Нападения совершались открыто. Полиция знала о нападениях, но совершенно не вмешивалась. Мы написали много заявлений об избиениях и других преступлениях, но до сих пор никто не был наказан.

И Вам не захотелось бить всех подряд?

Нет, я публично отреагировал на бездействие украинского правительства в связи с нападением на наших сторонников как в Европарламенте в целом, так и, в частности, обращаясь к отдельным евродепутатам. Многие из тех, к кому мы обратились, публично осудили эти действия. Например, немецкий евродепутат Андрей Гунько направил Зеленскому обращение с просьбой объяснить, почему украинское правительство бездействует перед лицом агрессии ультраправого экстремизма. После публичной реакции европейских политиков украинское правительство решило пойти другим путем. Они решили запретить мою партию. Для этого они нашли моего тезку. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) вместе с членами нацистской организации «Нацкорпус» пришли к нему и потребовали, чтобы этот человек обратился в суд с требованием запретить «Партию Шария». Этот человек, под давлением вышеупомянутых структур, дал показания в суде. После того как я записал видео в свой видеоблог, в котором описал эту ситуацию, мой однофамилец был похищен из своего дома представителями СБУ, помещен в подвал здания СБУ и удерживался там на протяжении нескольких недель. Его друзья и родственники не могли его найти. Затем представители СБУ привезли его на украинский телеканал «Громадське» и заставили сказать, что его никто не похищал. В своем блоге я разместил аудиозапись из кабинета заместителя министра юстиции Украины Ольги Онищук, где она обсуждает с сотрудником спецслужбы СБУ вопрос фамилии и где они просят помощи у нацистской организации «Нацкорпус», чтобы повлиять на суд с целью запрета нашей партии.

И как это повлияло на запрет партии?

Когда им не удалось запретить нашу партию таким странным способом, они решили запретить ее на основании дела, открытого против моей персоны. Это означает, что СБУ открыла против меня новое уголовное дело. В общей сложности, только за последний год против меня было возбуждено около 11 уголовных дел. Меня обвинили в том, что я разместил «плохую» фотографию в своем блоге на YouTube и в своей газете. Такой «неправильной» картинкой, с их точки зрения, является изображение на видео в YouTube с картой Украины без Крыма и части Донбасса, хотя я лишь иллюстрировал факт потери части Украины, там не было и намека на какой-либо сепаратизм. После публикации этой карты против меня возбудили уголовное дело за «посягательство на территориальную целостность Украины», за что мне грозит 15 лет лишения свободы. Как я мог нарушить целостность через изображение для видео, мне до сих пор неясно. Новое дело против меня было создано на основании моего заявления на российских телеканалах в 2016 году о том, что закон о языковой квоте поддерживается не всеми в Украине. За это меня обвинили в «пророссийской пропаганде». Затем меня обвинили в том, что я ставлю под сомнение внутренний и внешний политический курс Украины. Что я клеветал государственную власть. За деморализацию украинского народа своими негативными высказываниями в адрес украинских властей. Такой сюрреалистический материал обвинений был создан СБУ, затем СБУ направила его в Министерство юстиции. Министерство юстиции Украины направило его в суд. Все, кто следит за этим процессом, включая мониторинговую миссию ООН, потрясены. В конце концов, партия не может быть запрещена на основании того, что против ее лидера возбуждено уголовное дело из-за его публичных заявлений. Мои заявления не нарушают украинского законодательства, даже если я называю войну на Донбассе гражданской войной. Это мое личное убеждение! За это осуждение меня хотят приговорить к 15 годам тюрьмы и запретить партию.

Как Вы оцениваете деятельность Петра Порошенко в период, когда он был Президентом Украины? А как Вы оцениваете деятельность Владимира Зеленского на посту нынешнего Президента? В чем разница между ними?

Лично для меня Зеленский — это худшая версия Порошенко. Потому что именно с Зеленским неонацисты пытаются угрожать мне на территории Европы. Помощник заместителя Президента Зеленского заключил сделку в Испании с преступником, которого самого обвиняют в нескольких похищениях и теперь он ищет меня в Испании. В настоящее время проводится ряд расследований и судебных разбирательств, чтобы установить, где я живу. Этот человек послал запрос в базу данных недвижимости в Испании и нашел мой настоящий адрес. После этого представители Офиса Президента начали вести переговоры о том, чтобы некая журналистская группа «Слідство інфо», организация, получающая финансирование из европейских фондов, пришла ко мне домой и опубликовала информацию о моем проживании. Кроме того, испанская полиция выяснила, что именно этот человек подал заявку в базу данных недвижимости. Эти «журналисты» пришли, сняли на видео мой дом, опубликовали мой адрес. Затем неонацисты заявили, что придут и убьют меня. Такие заявления делались не единично и всегда публично. В Киеве распространялись фотографии, что я уже мертв. Представители нацистской организации «Нацкорпус» скандировали, что сторонники партии «Партия Шария» должны умереть.

И что произошло после этого?

После публикации этого видео о моем доме в Испании, было совершено три попытки нападения! Теперь я живу под круглосуточной охраной полиции. В настоящее время ведется два расследования этих преступлений. Нападения на меня были сняты на камеру. Преступники оставили отпечатки пальцев, что позволило полиции установить их личности. Сейчас они объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Эти угрозы продолжаются и по сей день. Учитывая, что бывший украинский судья был недавно похищен сотрудниками СБУ из Молдовы, я воспринимаю эти угрозы вполне серьезно. Сотрудник Офиса Президента Украины Сергей Иванов, пришел к моему дому в Испании и сфотографировался рядом с ним. Затем он опубликовал документы моей жены и моего новорожденного ребенка. И эти документы были предоставлены в распоряжение консульства Украины в Испании в городе Барселоне. Они используют невероятно грязные методы. Когда я несколько раз выступал на испанском телевидении и давал интервью немецкой прессе, против меня было возбуждено уголовное дело «за государственную измену». Теперь мне грозит еще 15 лет, меня изгнали из Украины, хотя мои адвокаты уверяют, что я готов без проблем общаться со следователями по интернет-связи.

Не так давно Олег Сенцов приехал в Чехию. Здесь он рассказал жителям Чехии о своем опыте в тюрьме и о своей деятельности в качестве режиссера. Он читал лекции в здешнем университете и в Сенате чешского парламента. Как Вы считаете, действительно ли Олег Сенцов является героем? Как украинцы оценивают деятельность Сенцова как режиссера?

Украинцы оценивают профессиональную деятельность Олега Сенцова несколько более поверхностно, чем оценивают его деятельность в чешском и европейском парламентах, где однажды, когда Сенцов еще сидел в тюрьме, одна женщина-депутат Европарламента высказалась и сказала, что Сенцов своим творчеством боролся с российской агрессией. Такое жутко поверхностное отношение к этому делу, ведь единственный фильм, снятый Сенцовым на тот момент, был сделан в 2012 году. Это был дипломный фильм «Хаммер». После освобождения Олег Сенцов приступил к движению к национальной кормушке. В информационном пространстве Украины он пытается занять политическое место Петра Порошенко, постоянно делая антиправительственные заявления. Что интересно: сейчас он снимает свой второй «шедевр», где половина бюджета его фильма поступила из государственного бюджета Украины, а половину дали поляки. Думаю, поляки не знают, что исполнитель главной роли в этом фильме — неонацист. Тот самый, который со своими друзьями избил чернокожего болельщика футбольной команды «Челси» на стадионе в Киеве в 2016 году. Порошенко тогда заявил, что это сделали российские шпионы. Мы провели собственное расследование, я разместил его на своем канале YouTube, мы выяснили, кто избил этих чернокожих фанатов. В то время об этом писали многие СМИ, включая «Daily mail», «The New York Times». Думаю, полякам будет интересно узнать, что их правительство выделило деньги человеку, который празднует день рождения Степана Бандеры и ОУН (УПА).

9 апреля 2021 года бывший член «Правого сектора» Сергей Стерненко, которому суд предъявил обвинение в похищении человека и обвинение в умышленном убийстве, был освобожден Апелляционным судом. Как Вы оцениваете это решение?

Именно Президент Украины Зеленский инициировал освобождение Сергея Стерненко из тюрьмы. По моей информации, Зеленский лично дал слово уличным радикалам, что Стерненко будет освобожден. Преступник, которого суд признал виновным только в краже, был освобожден по ходатайству Президента Зеленского.

Сегодня в Чехии живет и работает много украинских граждан, что бы Вы хотели им сказать?

Я такой же, как и вы. У каждого из нас может быть своя собственная жизненная позиция или мировоззрение. Но, как и вы, я покинул Украину не по своей воле. Вы можете ждать 10 лет перемен к лучшему в Украине или уехать в Европу и я понимаю это ваше решение. Я рассчитываю, я верю, я надеюсь, что нам удастся изменить страну, что нам удастся изменить нашу Родину, нашу Украину. И что однажды мы с гордостью будем жить в Украине, где будет нормальная жизнь, нормальное правительство, нормальные суды, нормальные законы. И это не просто вера, я многое делаю для этого. Это делают и депутаты от нашей партии, прошедшие в городские советы. И многие были и остаются очень удивленными, потому что даже там, где мы в меньшинстве, нам удается помогать людям. Мы делаем то, что депутаты действительно должны делать на местах. Народ Украины привык к тому, что депутаты забывают о нуждах избирателей на целых четыре года после проведения выборов аж до следующих выборов. Наши даже не думают об этом, поэтому мы всегда готовы к выборам. Зеленский хочет запретить нашу партию, потому что за нами не стоит олигарх, потому что мы несистемные. Запретить нас очень сложно. Мы находимся за пределами сегодняшней политической культуры Украины. И я хочу построить в Украине Европу в лучшем смысле этого слова. Поэтому я приветствую всех своих единомышленников. И все же я верю, что однажды каждый из нас с гордостью вернется и скажет: «Это моя страна, и я больше никогда не хочу ее покидать».