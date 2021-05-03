Своих граждан из Индии Австралия начнет возвращать после 15 мая

Общественность страны возмутило, что правительство оставило своих граждан в опасности и собирается наказывать тех, кто попытается вернуться, несмотря на запрет.

Правительство Австралии столкнулось с острой критикой общественности после запрета въезда в страну гражданам, находившимся последние 14 дней в охваченной коронавирусом Индии. Возмущение австралийцев накалилось до предела после того, как премьер-министр страны Скот Моррисон пригрозил штрафами и тюрьмой тем, кто ослушается этого решения. В пятницу, 7 мая, он заявил, что Австралия начнет возвращать своих "наиболее нуждающихся" граждан из Индии после 15 мая.

Об этом передает ВВС.

По информации издания, сейчас в Индии находятся около 9 тысяч австралийцев. Около 900 из них считаются наиболее уязвимыми к заражению коронавирусом.

При этом правительство еще не определилось с решением о возобновлении коммерческих рейсов. Но даже в положительном случае многим будет трудно найти место в самолете из-за большого скопления людей и высоких цен на билеты.

Моррисон сообщил, что планируется три эвакуационных рейса во второй половине мая. Все прибывшие будут доставлены в карантинный центр Ховард-Спрингс на Северной территории, который к следующей неделе будет расширен до 2 тысяч коек.

В то время как австралийцы в основном поддерживали строгую политику правительства касательно пересечения границы в прошлом году, запрет на возвращение из Индии вызвал значительный протест.

Общественность возмутило, что правительство оставило своих граждан в опасности и собирается наказывать тех, кто попытается вернуться, несмотря на запрет.

Юристы и медицинские эксперты, обвинили правительство в том, что оно бросило свой народ.

Многие австралийцы индийского происхождения, среди прочего, заявили, что правительство ведет "расистскую" политику, поскольку аналогичные жесткие ограничения не применялись к прибывающим из других стран с высоким уровнем риска.

Издание отмечает, что благодаря строгому пограничному и карантинному контролю, а также мерам по отслеживанию контактов, в Австралии уровень заражения коронавирусом практически нулевой. На этой неделе Сидней зарегистрировал два новых местных случая, что побудило власти вновь ввести правила ношения масок и ограничения на групповые собрания.