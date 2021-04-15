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События Сегодня, 14:310
Мужчина под Одессой напоил водкой 9-летнего ребенка, мальчика госпитализировали

Происшествие случилось на пляже в Черноморске, Одесской области.

Полиция выясняет все подробности инцидента.

В Черноморске Одесской области мужчина напоил водкой девятилетнего мальчика, ребенка пришлось госпитализировать в больницу.

Как сообщает в пятницу, 7 мая в Facebook отдел коммуникации КУ "Муниципальная стража" ЧМР, неравнодушные граждане, ставшие свидетелями инцидента, сообщили ведомству о мужчине, поившем ребенка водкой на парковке у городского пляжа.

Группа быстрого реагирования Муниципальной стражи, прибывшая на вызов, выяснила, что девятилетний мальчик находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ребенка доставили в приемное отделение местной больницы, мужчину – в районное управление Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

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