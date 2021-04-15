Мужчина под Одессой напоил водкой 9-летнего ребенка, мальчика госпитализировали

Происшествие случилось на пляже в Черноморске, Одесской области.
Полиция выясняет все подробности инцидента.
В Черноморске Одесской области мужчина напоил водкой девятилетнего мальчика, ребенка пришлось госпитализировать в больницу.
Как сообщает в пятницу, 7 мая в Facebook отдел коммуникации КУ "Муниципальная стража" ЧМР, неравнодушные граждане, ставшие свидетелями инцидента, сообщили ведомству о мужчине, поившем ребенка водкой на парковке у городского пляжа.
Группа быстрого реагирования Муниципальной стражи, прибывшая на вызов, выяснила, что девятилетний мальчик находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ребенка доставили в приемное отделение местной больницы, мужчину – в районное управление Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.