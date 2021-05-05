Падающую на Землю ступень китайской ракеты астроном-любитель заснял на видео

Падающие части могут упасть в период с 8 по 9 мая, по данным китайских властей, они все должны сгореть в атмосфере.

Падающая ступень китайской ракеты Long March-5B, которая, вероятно, на выходные упадет на Землю, попала на видео. Об этом сообщает астроном-любитель под ником Agena.

Остатки ракеты он снял на нисходящей орбите при помощи камеры Nikon и с 50-мм объективом. Запись была сделана еще 5 мая в 21:38 по Киеву, но в сеть он ее выложил лишь недавно. По словам астронома, орбита, на которой он заснял ступень китайской ракеты, составляет 160х283 км.

29 апреля КНР вывел на орбиту специальный модуль, который послужит модулем будущей китайской станции. Одна из ее ступеней начала бесконтрольное падение. Вероятно, она может упасть на Землю 8 или 9 мая, если она не сгорит в атмосфере земли.

В Пентагоне США заявили, что они не планируют сбивать остатки ракеты, но активно следят за ее траекторией падения.

В Китае заявляют, что риск какого-либо ущерба "экстремально низка", по их информации, обломки ракеты сгорят в плотных слоях атмосферы.