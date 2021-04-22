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События Сегодня, 16:3350
Группировка под Киевом похищала и пытала людей из-за вымышленных долгов

В Киевской области задержали и вручили подозрение семи членам преступной группировки, которые похищали людей и выманивали у них несуществующий долг.

Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Киевской областной и Бориспольской окружной прокуратуры задержано и сообщено о подозрении семи членам организованной преступной группы по фактам незаконного лишения свободы или похищения человека, истязаний и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст .127, ч. 4 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступная группировка действовала на территории соседних Черниговской и Киевской областей с декабря прошлого года. Ее участники занимались рейдерством и вымогательством денег и имущества за несуществующие долги.

"За вознаграждение от "заказчиков" они принуждали граждан насильственным путем к выполнению незаконных требований или вымышленных обязательств. Также члены преступной группировки похищали и незаконно лишали свободы людей", - добавили в генпрокуратуре.

Также там сообщили, что с конца 2020-го участники группировки преследовали двух жителей Бориспольского района и требовали от них 35 тысяч долларов за якобы поджог автомобилей Mazda CX7 и Subaru Outback. Злоумышленники угрожали физической расправой потерпевшим и их родственникам, если они не предоставят эту сумму.

В начале апреля 2021 они похитили и незаконно лишили свободы одного из пострадавших. Они держали его в лесополосе вблизи трассы "Киев-Харьков", жестоко пытали, били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить так называемые убытки.

Задержали участников преступной группировки при передаче части денег.

"В ходе спецоперации правоохранительных органов одновременно проведено более десять обысков на территории двух областей по месту жительства задержанных лиц, а также в транспортных средствах.

Во время следственных действий обнаружено и изъято мобильные телефоны, оружие и боеприпасы, черновые записи, транспортные средства, которые использовались для совершения преступлений", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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