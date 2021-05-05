Координаты и время падения неуправляемой китайской ракеты опубликовали в США

Неуправляемая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5B), которая 29 апреля вывела на орбиту основной модуль китайской космической станции, может рухнуть в Азии уже в субботу, 8 мая.

Такой прогноз дает ВВС США на специализированном канале Space Track в Twitter.

Согласно расчетам, падение 22-тонного космического мусора ожидается на территории Туркменистана. Указаны точные координаты: 38,1 градуса широты, 62,5 градуса долготы. Приблизительное время - 8 мая 23:13 UTC (02:13 по Киеву).

Напомним, Китай использовал 22-тонную ракету для запуска на орбиту части своей будущей космической станции. Обычно большинство объектов сгорают в атмосфере, однако крупный размер китайской ракеты вызывает опасения - некоторые ее части могут упасть на Землю и нанести вред, если они попадут в населенные районы.

В Европейском космическом агентстве считают, что неконтролируемый вход ракеты CZ-5B в земную атмосферу будет самым крупным подобным событием за последние 20 лет.