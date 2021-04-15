С 11 мая в Днепре школы и детсады заработают в обычном режиме

В Днепре со вторника, 11 мая, в обычном режиме заработают школы, детские сады и другие образовательные учреждения.

Соответствующее решение в пятницу, 7 мая, приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня, сообщает пресс-служба горсовета.

Учреждения общего среднего и дошкольного образования с 11 мая заработают в обычном режиме. Ограничения доступа родителей и посетителей продолжат действовать во внешкольных учебных заведениях всех типов и профилей.

Кроме того, до 20 мая в Днепре будут действовать карантинные ограничения в перевозке льготных пассажиров в общественном транспорте: для них бесплатный проезд ежедневно только с 10:00 до 15:00.