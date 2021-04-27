Как экс-атошник зарезал человека после дискотеки и почему его хотят освободить

24-летний бывший атошник Андрей Пекельный обвиняется в умышленном убийстве 23-летнего Владимира Воробца в селе Глещава Тернопольской области.

Драка произошла на Пасху, 2 мая, после конфликта на дискотеке, когда компания из пяти или шести человек (данные следствия разнятся) погналась за Пекельным до самого дома. Он вышел с ножом, и разборка закончилась смертельным ранением одного из его противников.

В настоящее время Пекельного обвиняют по статье за "умышленное убийство" и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом за него уже начали массово заступаться "патриотические" активисты. Примкнуло к ним и МВД, руководство которого заступилось за бывшего атошника и потребовало его выпустить из СИЗО. При этом есть данные, что погибшего ранее на дискотеке побил атошник.

Разбирались, что произошло на самом деле и чем может закончиться эта история.

"Защищал себя и мать". Версия следствия

Инцидент произошел в воскресенье, 2 мая, около полуночи в селе Глещава Тернопольской области. По версии следствия, компания из шести человек приехала из Ивановки в соседнее село на дискотеку.

По словам начальника местного отделения полиции Андрея Купчака, ветеран АТО Андрей Пекельный на дискотеке сделал замечание группе из шести человек, после чего завязался конфликт. Видя, что силы неравны, Пекельный попытался избежать конфликта, ушел домой и закрылся в доме, где живет с матерью.

Оппоненты догоняли юношу, вырвали дверную ручку и выбили дверь в его доме. После этого, по данным полиции, ветеран АТО сообщил о непрошеных гостях на линию "102" и вышел к дебоширам с ножом.

Когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным.







Раненый парень отбежал на 300 метров и умер в результате кровопотери. Правоохранители заявили, что Пекельный защищался от нападения шестерых человек, которые были навеселе и пытались ворваться к нему в дом. Сам экс-атошник, по данным полиции, был трезв.

Правоохранители заявили, что подозреваемый в содеянном сознался. Ему объявили подозрение по статье 118 УК (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны), санкция которой предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, лишение свободы на такой же срок или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

Глава МВД Арсен Аваков 6 мая назвал предъявление подозрения Пекельному необоснованным и преждевременным.

"Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро (Аваков назвал другую цифру - Ред.) нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Арсен Аваков. - Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее".

Министр внутренних дел подчеркнул, что право на самооборону и защиту своего жилья, кроме случая превышения пределов необходимой самообороны, - каждому гарантировано законом. И добавил, что следствие этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

"Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек в ветерана АТО будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство", - отметил Арсен Аваков, добавив, что "следствие будет полным, беспристрастным и объективным".

Судя из его слов, дело на Пекельного могут закрыть в соответствии со статьей 36 Уголовного кодекса Украины:

Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

"Демонстративно показал им нож". Версия атошника

24-летний Андрей Пекельный рассказал, как на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. Пекельный сделал ему замечание, мол "здесь также люди стоят, и чтобы он смотрел, куда идет". В ответ незнакомец набросился на Пекельного с кулаками, и завязалась драка.

Потом Пекельный, пытаясь избежать конфликта, начал убегать домой. Он заметил, что пятеро неизвестных преследуют его. Среди компании был парень с дискотеки (именно его позже смертельно ранит Пекельный). По словам обвиняемого, парни были не местными и намеренно бежали за ним, потому что не знали, где он живет.

Далее пятеро парней забежали во двор, начали бить руками по окнам и стенам, сорвали дверную ручку. В доме с Пекельным находилась его мать, которая является инвалидом и страдает психологическими расстройствами. Женщина испугалась и начала кричать. По словам обвиняемого, он взял дома нож, чтобы напугать и прогнать нападавших.

"Я вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир (Воробец - Ред.) снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его ножом. Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, умер человек", - заявил Пекельный.

Пекельный вспоминает, как Воробец после ранения бросился бежать, перескочил забор, запрыгнул в цветник, а затем оттуда выбежал на улицу. Вместе с другими нападающими он пробежал 300 метров, но потом остановился. По словам Пекельного, нападающие стояли вместе и около 15-ти минут о чем-то разговаривали. Затем, когда Владимир начал терять сознание, то его друзья пытались его занести в легковой автомобиль, чтобы поехать навстречу медикам.

В то же время Пекельный позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него, и возможно готовят еще одно нападение. Также Пекельный попросил вызвать скорую помощь и сообщил об одном раненом.

Адвокат ветерана Виталий Коломиец считает, что для его подзащитного избрали слишком строгую меру пресечения (круглосуточный домашний арест). Защита добивается закрытия дела.

"Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминируется, – небольшой тяжести, 118-я статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть лишение свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство. Дали достаточно строгую меру – круглосуточный [домашний арест], не ночной, не какие-то другие варианты, просто достаточно строгую меру пресечения", – сказал он.

Коломиец рассчитывает, что уголовное производство в отношении ветерана закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона).

"Мы ходатайство о закрытии подадим как можно быстрее в прокуратуру", – сказал он.

В адвокатском объединении ОК Legal, которое защищает интересы Пекельного, сообщали, что при задержании ветерана, его действия предварительно квалифицировали по ст.121 Уголовного кодекса (умышленные тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть), а потом изменили квалификацию.

Кроме того, сослуживцы и товарищи Пекельного собирают для него средства и уверяют, что Воробец сам "напоролся на нож".

Так, Андрей Кметь пишет, что вместе с обвиняемым в убийстве выполнял задания в ООС в Донецком регионе и характеризует его как "настоящего украинского воина без вредных привычек, который постоянно занимался спортом, на которого можно было рассчитывать во время службы".

Кметь пишет, что около клуба к Андрею "доколупался неадекват" под влиянием то ли алкоголя, то ли еще чего-то. Андрей, чтобы избежать конфликта, пытался не провоцировать его и просил его "товарищей" забрать "неадеквата". В ответ друзья нападающего начали угрожать Андрею и попытались напасть на него.

По его словам, Пекельный пытался избежать конфликта и сам вызвал полицию. "Но нападавших это не остановило. Они повалили его, нож выпал из руки при падении. В ходе борьбы Андрею удалось подобрать нож. Во время этого на него "навалился" один из нападавших и в ходе борьбы накололся на нож", - написал товарищ Пекельного.

"Какое здесь "умышленное" или превышение? Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме", - утверждает товарищ Пекельного.

Убитому разбили губу и нос. Версия пострадавших

23-летний Владимир Воробец из села Ивановка скончался от потери крови, врачи "скорой" констатировали смерть. О пострадавшем пишет тернопольская газета "Нова".

Издание сообщает, что Владимиру изрядно досталось на дискотеке - ему разбили губу и нос. Сделал ли это атошник Пекельный - неизвестно. Но логика событий подсказывает, что это был именно он, раз компания пошли разбираться к нему домой.

Источники "Страны" в полиции подтверждают, что на дискотеке была драка, а не просто словесная перепалка.

"2 мая была дискотека в селе. Андрей Пекельный зацепился с Владимиром Воробцом. Пекельный конкретно побил Воробца. После этого на выручку Воробцу бросились его односельчане, которые вместе с ним были на дискотеке.

Пекельный начал убегать, те за ним погнались. Пекельный забежал в дом. Догонявшие в ярости, что им не удалось навалять Пекельному, начали буянить во дворе, лупить ногами по дверям. После этого Пекельный выскочил во двор с ножом, и начал им размахивать, крича, чтоб пришедшие ушли из двора.

Драки после этого не было, компания Воробца бросилась наутек. Пекельный при до конца не выясненных обстоятельствах еще во дворе ткнул ножом Воробца. Тот схватился за место ранения и убежал. Затем пробежал около 200 метров и там ему стало плохо. Смерть наступила от острой кровопотери", - сообщили нам источники в полиции.

"Владимир был спокойным и неконфликтным". Что известно о погибшем

4 мая в Ивановке хоронили Воробца. Все село пришло с ним попрощаться, было много молодежи. Из-за границы прилетел отец, узнав о смерти сына. На похоронах были мать и сестра Татьяна.

"Трудно передать, что сейчас переживают родные Володи, и наши сёла. Это очень хорошая верующая семья. Все, наверное, произошло из-за "горячих" молодых голов - задели друг друга, не удержались", - рассказала жительница села Глещава Мария.

"Мы не обвиняем ни того, ни своего. Может он и не хотел. Но сразу брать нож... будет он в тюрьме сидеть или не будет – нам с того ничего", – сказала бабушка погибшего Володи Екатерина Воробец корреспондентам "24 канала".

15 июня Владимиру Воробцу должно было исполнится 24 года. Он был частным предпринимателем, занимался транспортными перевозками грузов в службе доставки "Деливери".

Учился в Ивановской школе, закончил Львовский лицей им. Героев Крут, Тернопольский национальный экономический университет. Играл в местной футбольной команде. На прошлых местных выборах баллотировался в депутаты Ивановской общины, но не набрал необходимое количество голосов.

По словам представителя футбольной команды "Ивановка" Степана Вербовицкого, Владимир был ответственным, спокойным и неконфликтным. На своем микроавтобусе подвозил местную футбольную команду на игру в другие населенные пункты, всегда был веселым, умел уместно пошутить.

Что касается пятерых парней, которые проходят свидетелями по делу, то они отказываются давать комментарии журналистам.