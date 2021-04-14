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Собственное расследование причин пандемии COVID-19 начали в Конгрессе США

Парламентарии считают, что пандемия началась якобы из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

Несколько представителей Республиканской партии в Конгрессе США начали собственное расследование причин распространения по миру коронавируса. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что спустя почти полтора года после начала распространения COVID-19 в Ухане причины начала пандемии остаются загадкой, что ставит под угрозу шансы предотвращения новой эпидемии.

Именно поэтому несколько членов Конгресса США от Республиканской партии начали собственное расследование. Они считают, что вспышка вируса произошла якобы из-за его утечки из лаборатории в Ухане.

"Понимание причины этой пандемии и обеспечение того, чтобы подобное никогда не повторилось — это самый важный вопрос, стоящий перед миром сегодня. Учитывая ставки, мы не можем позволить себе довольствоваться ограниченным или политизированным пониманием происхождения этой ужасной болезни", — написал конгрессмен Майк Галлахер в письме директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони С. Фаучи.

Конгрессмены требуют от правительства США, Госдепартамента и неправительственной организации "EcoHealth Alliance", сотрудничающей с китайским институтом, обнародовать все сведения, которые у них есть по этому поводу.

Отмечается, что представители Демократической партии не участвуют в этом расследовании, что может затруднить поиски парламентариев.

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