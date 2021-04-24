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События Сегодня, 19:1554
Полицейский в Киеве обокрал водителя самоката, упавшего посреди дороги

Вместо того, чтобы вызвать "скорую", сотрудник правоохранительных органов присвоил сумку мужчины.

В Киеве в грабеже во время патрулирования подозревают полицейского Святошинского райотдела управления Нацполиции.

Как утверждает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры, правоохранитель в составе экипажа патрулировал улицы столицы.

"На улице Смелянской правоохранитель заметил гражданина на электросамокате, который, не справившись с управлением, упал посреди дороги. При падении у мужчины выпала сумка с личными вещами, документами и крупной суммой денежных средств: 116 тысяч гривен, 2 600 долларов, более тысячи евро", – сказано в сообщении.

В то время, как напарники подозреваемого помогали пострадавшему и вызывали для него карету "скорой", полицейский завладел сумкой мужчины и "распорядился ее содержимым по своему усмотрению".

В прокуратуре добавили, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления.

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