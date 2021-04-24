 

Google в России обязали разбанить "Царьград ТВ" в YouTube, пригрозив триллионным штрафом

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Google в России обязали разбанить "Царьград ТВ" в YouTube, пригрозив триллионным штрафом

Google нарушит санкционное законодательство США, если выполнит решение.

В противном случае штраф в казну РФ может сравниться с капитализацией самой компании.

Арбитражный суд Москвы постановил, что дочерняя компания американского IT-гиганта – ООО "Гугл" – обязана до 20 мая восстановить аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube. Об этом говорится в соответствующем решении от 20 апреля 2021 года.

Если аккаунт восстановлен не будет, то ООО "Гугл" будет вынужден платить прогрессивную судебную неустойку в пользу "Царьград ТВ", который заблокирован с 28 июля 2020 года. Ее сумма составит 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, притом еженедельно сумма будет увеличиваться двукратно.

Как сообщало издание Forbes, юридическая фирма Baker & McKenzie подсчитала, что спустя семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей, что сравнимо с капитализацией материнской компании Google – Alphabet, которая составляет 1,57 триллиона долларов (117 триллионов рублей).

В материале говорится, что в день блокировки "Царьград ТВ" на YouTube телеканал на своей странице в "ВКонтакте" разместил скриншот уведомления о блокировке Google, отметив при этом, что никаких предупреждений о прекращении вещания на видеохостинге не получал, хотя по закону канал должны были уведомить за 180 дней до этого.

В тот же день причину блокировки изданию РБК объяснил представитель Google. Компания заявила, что вынуждена соблюдать все применимые законы о санкциях и правила торговли: "Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия".

В свою очередь, представитель заблокированного телеканала в разговоре с журналистами того же издания заявил, что такая формулировка IT-компании означает, что владелец "Царьград ТВ" Константин Малофеев находится под американскими санкциями. И в самом деле, Малофеев с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.

"Я с 2014 года под санкциями, а телеканал "Царьград ТВ" завел YouTube-канал в 2015 году — это именно тот пункт, на котором наши юристы разбили в пух и прах юристов Google: когда те ссылались на закон о санкциях (объясняя блокировку, – Фокус), это выглядело смехотворным аргументом", — такой комментарий журналистам Forbes предоставил владелец телеканала.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Google, 7dniv, 7dnivinfo  
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