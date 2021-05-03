Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что встретится с главой России Владимиром Путиным в июне

Однако конкретное время и место встречи еще не определено.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает "РИА Новости".

"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - сказал Байден журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита в июне в ходе его первого европейского турне.

Кроме того, президента спросили, считает ли он присутствие ВС РФ на границе с Украиной неким "сигналом" России для США и влияет ли это на его решение о проведении саммита с российским лидером.

"Это не влияет на мое желание встретиться один на один и мы видим, что раньше войск (на границе было больше) и он отводит их,... их значительно меньше, чем месяц назад", - сказал Байден.