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События Вчера, 20:5167
На саммит НАТО в середине июня Украину не позвали

В НАТО утвердили программу саммита, который состоится 14 июня. Украину на него не пригласили. 

Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза на своей странице в Facebook.

"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании", – написал Береза.

По его мнению, президенту нужно больше работать в направлении НАТО. 

"А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и те же грабли и жить в рамке краткосрочных целей", – написал он. 

В то же время вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что формат участия Украины в саммите стран-членов НАТО определяется в ходе переговоров и об их результатах в настоящее время говорить преждевременно.

"Повестка дня саммита НАТО еще не утвержден. Определена только его дата 14 июня. Саммит проводится при участии стран-членов Альянса. Формат участия в нем партнеров, в частности Украины, определяется в двустороннем диалоге. Эта работа еще продолжается и рано окончательно говорить о результатах", - написала Стефанишина на своей странице в Facebook в пятницу, комментируя информацию об участии Украины в саммите стран-членов НАТО.

Также она добавила, что интенсивность диалога Украина-НАТО будет оставаться высокой и во время своего визита в Брюссель 17-18 мая она намерена обсуждать все важные вопросы взаимодействия Украинского государства с Альянсом.

"Сейчас работаем над расширением сотрудничества по конкретным направлениям в рамках Партнерства расширенных возможностей", - написала Стефанишина.

В свою очередь, глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева также отметила, что окончательных решений по тому, как будет представлена позиция Украины на этом саммите, еще нет. "Для нас не формальность главное, а результат - содержательное обсуждение предоставления Украине ПДЧ. Пока нет окончательно утвержденной программы саммита, не определен формат - будет ли это обсуждение только между членами НАТО", - написала она в Facebook.

В то же время, глава украинской делегации в ПАСЕ сообщила, что известно о намерениях союзников провести "очень камерный саммит" из единственного заседания на уровне глав государств и правительств, что связано с их желанием обсудить с президентом США Джозефом Байденом будущее трансанлантичних отношений после смены американской администрации.

"Украина вместе с Грузией продолжает на всех уровнях работать с союзниками с целью доведения до них необходимость проведения мероприятия с нашим участием, учитывая в том числе сложную ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря и продолжающуюся внешнюю агрессию со стороны России. Что мы можем говорить точно уже сейчас - все, что нам нужно, будет обсуждаться на этом саммите", - написала Мезенцева.

Очередной саммит НАТО запланировано на 14 июня 2021 года, он состоится в Брюсселе. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, на нем будут приняты решения по повестке дня НАТО-2030 для решения вызовов настоящего и будущего, а именно: агрессивные действия России, угроза терроризма, кибератаки, новые и разрушительные технологии, влияние изменения климата на безопасность, а также укрепление Китая.

Предыдущий саммит альянса состоялся в декабре 2019 года в Лондоне. В прошлом году саммит Альянса не проводился в связи с пандемией коронавируса. 

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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