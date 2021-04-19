Под Киевом в Боярке масштабный пожар уничтожил приют для бездомных

В Боярке Киевской области дотла сгорел приют для бездомных, располагавшийся в частном секторе возле кладбища.

Видео пожара, снятые очевидцами, появились в соцсетях и на Ютубе.

Происшествие произошло поздно вечером 7 мая, накануне выходных. По информации пользователей соцсетей, в здании, где располагался приют, также находилась контора по предоставлению ритуальных услуг.

Сообщается, что в обоих заведениях никто не пострадал - спасатели успели всех вытащить из огня. Однако бездомные, которые могли хотя бы на время найти угол в приюте, остались без крыши над головой.