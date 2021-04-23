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Уголовное дело по похищению судьи Чауса открыла СБУ

Вечером в пятницу, 7 мая, сотрудники Службы безопасности Украины приехали к матери бывшего судьи Николая Чауса, которого похитили в Молдове. 

Об этом "Стране" сообщила супруга Чауса Светлана.

Женщина живет в Черниговской области, 110 км от Киева. По словам Светланы, мать Чауса предоставляет работникам СБУ показания.

Позже Александр Вишневый, адвокат семьи Николая Чауса, рассказал "Стране" подробности о допросе СБУ дома у матери Чауса.

"Приехало несколько человек домой к матери судьи Чауса. Проводят допрос ее в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту исчезновения Николая Чауса. Допрос на данный момент продолжается.

Следователей интересует вопрос относительно того, когда и при каких обстоятельствах она видела сына, когда и из каких источников узнала о его исчезновении. Выходил ли к ней на связь кто-либо с какими-либо требованиями в отношении сына.

Допрос проходит в соответствии с законодательством. С обеспечением ее прав, в т.ч. и на правовую помощь. Которая мной как адвокатом была ей оказана", - уточнил "Стране" адвокат.

Позже адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил "Стране", что СБУ открыла уголовное дело о похищении.

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