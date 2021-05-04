Величайшим изобретением Билл Гейтс считает создание вакцины от Covid

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает вакцины от коронавируса величайшим научным достижением в истории человечества.

Изобретение микропроцессора Гейтс поставил на второе место.

Такое мнение Гейтс высказал в интервью газете Handelsblatt.

Отвечая на вопрос о том, какие три изобретения он считает важнейшими в мире, Гейтс сказал: "Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию".

По мнению Гейтса, рывок совершили не только технологии изготовления вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), но и на основе аденовируса, к которым относится, в частности, российский "Спутник V". Достоинствами таких препаратов бизнесмен считает приемлемую цену, простоту доставки и высокую способность к адаптации.

На втором месте Гейтс расположил изобретение микропроцессора. Основатель Microsoft отметил, что является фанатом этого устройства, так как именно микропроцессор, по его словам, сделал возможным существование персонального компьютера и запустил волну инноваций, которая не стихает на протяжении 50 лет.

Замыкает тройку величайших изобретений, по мнению Гейтса, "Зеленая революция". Это комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран в середине прошлого века. Он привел к существенному росту урожайности.