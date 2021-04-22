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Спортсмену-чемпиону в Великобритании ампутировали ногу. Связывает он это с уколом AstraZeneca

В Великобритании бывший чемпион мира по тхэквондо Дейв Мейерс лишился ноги после того, как его состояние его здоровья резко ухудшилось.

Он сам связывает такое ухудшение состояния с вакцинацией препаратом AstraZeneca, хотя врачи не спешат с выводами.

Об этом сообщает Daily Star.

58-летний мужчина не жаловался на здоровье до 5 марта, когда у него возникли тяжелые симптомы гриппа, а температура резко подскочила. Врачи Адденбрукского госпиталя обнаружили у пациента заражение неизвестного характера. По словам Мейерса, его нога была готова "взорваться". Пришлось делать хирургическую операцию, в ходе которой экс-чемпиону ампутировали голень.

Бывший спортсмен отметил, что его здоровье стремительно ухудшилось спустя несколько часов после прививки препаратом от Covid-19 AstraZeneca. Он убежден, что именно этот факт имеет прямую связь с его нынешней инвалидностью, хотя врачи не берутся утверждать подобное, заявляя, что истинная причина неизвестна.

"Я думаю, что это должно быть связано. Это оттолкнуло меня от второго укола. Врачи говорят, что трудно доказать, что это связано с уколом от Covid и что инфекция могла существовать на тот момент какое-то время, но я не думаю, что это совпадение", - заявил он.

В настоящий момент врачи клиники устанавливают источник инфекции.

Мейерс завоевал титул чемпиона мира по тхэквондо в 1984 году.

Спортсмену-чемпиону в Великобритании ампутировали ногу. Связывает он это с уколом AstraZeneca

Спортсмену-чемпиону в Великобритании ампутировали ногу. Связывает он это с уколом AstraZeneca

Спортсмену-чемпиону в Великобритании ампутировали ногу. Связывает он это с уколом AstraZeneca

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Теги: news, новости, Украина, ампутировали, ногу, Великобритания, чемпион  
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