О расследовании энергетических атак заговорили в Белом Доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что спецслужбы США расследуют так называемые энергетические атаки, или синдром Гаваны в отношении американских госслужащих.

А у Джо Байдена воспринимают информацию о таких атаках очень серьезно.

Об этом Псаки сказала 7 мая на традиционном брифинге.

Пресс-секретарь не назвала точного количества инцидентов с проявлением признаков подобного синдрома, но сообщила, что все случаи атак произошли за границей.

Два года назад западные СМИ писали о медицинском отчете, сделанном по заказу властей США. В нем говорилось, что сотрудники американского посольства в Гаване подверглись неким "акустическим атакам" и заработали "синдром Гаваны". Он проявлялся головными болями, головокружением, тошнотой и другими симптомами, которые возникали, когда дипломаты слышали пронзительные, высокие звуки.

Согласно данным исследования, проведенного в Университете Пенсильвании, результаты МРТ 23 мужчин и 17 женщин, работавших на Кубе, показали изменения в структуре их мозга.

В США заговорили о том, что они стали жертвами применения какого-то секретного оружия. Хотя многие неврологи и другие специалисты по работе мозга из тех же США, а также Великобритании и Германии оспорили такие утверждения.

По словам специалистов, ознакомившихся с исследованием, авторы работы, которые оценивали пострадавших дипломатов, неверно истолковали результаты тестов и упустили из виду общие расстройства, которые могли вызвать у чиновников США тошноту. В американском исследовании также отвергается психологическое объяснение соответствующего симптома.

В конце апреля этого года СМИ сообщили о начале расследования спецслужб США "энергетических атак" на американских чиновников в Майами. А Пентагон заподозрил Россию в воздействии на американских войск с помощью "энергетических атак".