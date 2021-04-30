Степанов заявил что Украина должна быть готова к индийскому штамму коронавируса

Опасную мутацию, утверждает глава Минздрава, уже обнаружили в соседних странах.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вскоре в Украине появится индийский штамм коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду", — утверждает министр.

По его словам, инфекция уже зафиксирована в соседних странах: в Чехии, Польше и Румынии.

"И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине — как это было с британским штаммом или с южноафриканским", — говорит глава Минздрава.

Степанов рассказал, что эта мутация коронавируса отличается высокой заразностью.

"Индийский штамм достаточно тяжелый, он довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением разных органов, в частности и желудка, почек", — сообщил он, отметив, что штамм поражает молодое население.

По словам министра, какие еще могут произойти мутации коронавируса — неизвестно.

"Мы должны готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", — заявил министр.

Индийский штамм отличается от остальных наличием сразу двух (по некоторым данным — даже трех) мутаций, с которыми человеческому иммунитету очень сложно бороться.