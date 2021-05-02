В Италии создали симбиоз спорткара и мотоцикла

Необычный родстер Suzuki Misano EV разработан группой студентов Института европейского дизайна в Турине (IED Torino) в сотрудничестве с японским автопроизводителем.

В создании Suzuki Misano EV участвовали 24 студента магистратуры транспортного дизайна из Албании, Бельгии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Ливана, Турции и Франции. Прототип, названный в честь знаменитого итальянского гоночного мототрека Мизано, призван продемонстрировать достижения Suzuki в области производства автомобилей и мотоциклов.

Электрический родстер длиной около четырех метров удивляет необычной тандемной компоновкой салона — единственное пассажирское кресло расположено за водительским сиденьем. Еще больше сходства с байками добавляют обтекаемое ветровое стекло, а также отсутствие привычных педалей и "баранки" — их заменил Т-образный руль с мотоциклетными ручками управления. С этой же целью в единственной двери сделано стеклянное "окно" — чтобы водитель ощущал себя ближе к дороге.

Интересно, что сиденья смещены к левому борту — это позволило разместить справа аккумуляторную батарею и багажник. Правда, о характеристиках электрической силовой установки создатели не проронили ни слова.

"Благодаря сотрудничеству между IED и брендом Suzuki был создан новый концептуальный автомобиль, ориентированный на производство как компактных автомобилей, так и мотоциклов Suzuki", — отметил директор дизайна-центра Suzuki Кимихико Накада.

На конвейер Suzuki Misano, конечно, не отправится, но будет выставлен на всеобщее обозрение в Национальном автомобильном музее Турина с 15 мая по 6 июня этого года.