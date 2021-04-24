Львовскую шахматистку, которая получила российский паспорт Путин наградил орденом

Президент России Владимир Путин наградил шахматистку Екатерину Лагно, которая в 2014 году сменила гражданство с украинского на российское, орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом Дружбы награждены шахматистки Валентина Гунина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - шахматисты Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Мотылев, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Александр Рязанцев, тренеры Сергей Рублевский и Сергей Яновский.

Напомним, в марте 2014 года стало известно, что львовянка Екатерина Лагно подала документы на получение российского гражданства и собирается в дальнейшем выступать за Россию. Федерация шахмат Украины подала протест на переход спортсменки под российскую юрисдикцию.

Однако 11 июля 2014 года президентский совет Международной шахматной федерации разрешил переход.

Указ о приеме Лагно в гражданство России был опубликован 22 июля 2014 года.