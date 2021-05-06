С послами G7 Зеленский вылетел на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 мая, вместе с полами "Большой семерки" в Украине посетит Луганскую область в честь Дня памяти и примирения.

Об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на своей официальное странице в Твиттере.

"Готовимся провести День памяти и примирения в Луганской области совместно с Президентом Зеленским и коллегами из группы семи", - написал дипломат.

Кроме того, дипломат опубликовал фотографию самолета, на котором будет осуществлено поездку, а также документ с заголовком "Рабочая поездка Президента Украины В. Зеленского в Луганскую область". Текст документа отсутствует.