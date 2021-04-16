На продажу опасное для здоровья печенье выставили в "АТБ"

В печенье, которое поставляется в сети "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", обнаружили пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD). Это вещество опасно для здоровья. Теперь сладость должны изъять из магазинов в течение двух дней.

Об этом сообщила Госпотребслужба Киева на своей странице в Facebook.

"Информируем о выявлении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (5138 ug / kg-ppb) в рафинированном пальмовом масле, которое экспортировалась из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в республику Польша, где использовалась при изготовлении печенья (производитель: Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos), которое направлено в Украине (получатели ООО "АТБ-Маркет", ул. Александра Поля, 40, г. Днепр, 49000; ООО "Форвард-КД", ул. Сиреневая, 2, г. Львов, 79035)", – отмечают в сообщении.

Закон предполагает, что если продукт не соответствует требованиям безопасности, то продавец обязан немедленно начать процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения в срок не более двух рабочих дней, а также письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.