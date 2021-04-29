Согласование ковид-паспортов в ЕС отложили

Главы государств Европейского союза договорились вновь обсудить создание коронавирусных сертификатов 25 мая, чтобы принять решение по этому вопросу.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня неформального саммита, передает "РИА Новости" в субботу, 8 мая.

Как сообщается, лидеры стран ЕС на встрече, которая проходит Порто, накануне обсудили ряд вопросов, связанных с коронавирусом.

"Мы говорили вчера о зеленых сертификатах. Мы договорились, что 25 мая (на следующем саммите лидеров ЕС - Ред.) мы вернёмся к этой теме с целью найти общее соглашение по этому важному вопросу", - сказал он.