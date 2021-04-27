Зеленский с послами G7 на Донбассе. Президент возложил цветы и сделал селфи с местными жителями

В субботу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Вместе с ним в Луганскую область прибыли послы G7 и Европейского союза.

Об этом говорится на сайте Офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также в ОП рассказали, что глава государства возьмет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Позже глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии с поездки на Донбасс у себя на странице в Twitter. На них можно заметить, как возлагают цветы и фотографируются с пришедшими туда людьми.