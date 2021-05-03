Залог за главу партии Саакашвили, чтобы он вышел из тюрьмы заплатил ЕС

Европейский фонд за демократию заплатил залог в 40 тысяч лари (более $11,6 тыс.) за депутата, главу партии Саакашвили "Единое национальное движение" Нику Мелию.

Теперь его выпустят из грузинской тюрьмы.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представительства ЕС в Грузии, передает ТАСС.

"Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям", - сказано в заявлении.

Отметим, что освобождение Мелии, который находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках во время митинга в июне 2019 года, является одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и представителями оппозиции.