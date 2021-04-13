Аэропорт и больницы после письма о минировании проверяют в Киеве

В субботу, 8 мая, киевские правоохранители начали проверку ряда больниц и аэропорта из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"На электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило письмо о минировании аэропорта Киев и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб", - говорится в сообщении.

Сейчас на место прибыли специалисты из взрывотехнической службы и кинологи, чтобы осмотреть территорию на предмет возможного наличия взрывчатки.