Индия закрывается на полный локдаун после нового рекорда

Уже третьи сутки подряд в стране фиксируют более 400 тысяч новых случаев заболевания. Многие люди умирают, так и не дождавшись врачей.

За прошедшие сутки, 7 мая, от коронавирусной инфекции в Индии скончались 4 187 человек — после антирекорда последний штат переходит в локдаун. Об этом сообщает CNN со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения.

Власти южного региона Тамилнад объявили об ужесточении карантинных ограничений на две недели после того, как в пятницу зафиксировали рекордное количество заболевших — коронавирус подтвердили у 26 465 человек. С понедельника, 10 мая, в штате, как и по всей Индии, закроются все непродуктовые магазины, включая алкогольные, рестораны смогут продавать еду только на вынос, работа сервисов по доставке еды будут ограничены.

Вот уже третьи сутки подряд в Индии фиксируют более 400 тысяч новых заболевших. Всего с начала пандемии насчитывают более 21 миллиона случаев заражения и 238 тысяч смертей, связанных с COVID-19.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призывал не вводить локдаун в штатах, оставляя его только на самый крайний случай. Видимо, момент уже наступил, ведь по данным CNN медицинская система страны находится в критическом состоянии. В стране сообщают о жесткой нехватке койко-мест, кислорода и медработников, некоторые пациенты умирают рядом с клиниками, так и не дождавшись осмотра у врачей.