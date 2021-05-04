 

В США отыскали женщину, которая полгода выживала в дикой глуши

События Сегодня, 19:1165
В США отыскали женщину, которая полгода выживала в дикой глуши

Американку случайно обнаружили благодаря рухнувшему поисковому дрону.

Полицейские полагают, что она сама сбежала от цивилизации. 

47-летнюю жительницу США нашли в каньоне в штате Юта, где она выживала более пяти месяцев. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на местную полицию. 

Американку случайно обнаружили на ее стоянке, когда искали разбившийся поисковый дрон. После неудачной попытки найти пропавшего человека с воздуха, полицейский и оператор аппарата направились к предполагаемому месту крушения и заметили палатку, из которой тут же вышла одичавшая женщина. 

Как окружной шериф Спенсер Кэннон рассказал местному каналу KSL-TV, гражданка США сильно похудела и ослабла, ведь питалась преимущественно мохом и травой. Воду она брала из реки неподалеку. По словам полицейского, выжить зимой в диких условиях Юты было очень сложно и-за холода. К счастью, у женщины при себе была палатка, спальный мешок и средства для разведения костра. 

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