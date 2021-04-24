Призыв отказаться от права собственности на вакцины против Covid-19 поддержал Ватикан

Папа Римский Франциск I поддержал идею законодательного отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на Всемирном форуме по сбору средств для обеспечения справедливого доступа к вакцинам, Франциск I сказал, что мир заражен "вирусом индивидуализма".

"Вариант этого вируса (индивидуализма - Ред.) - закрытый национализм, который предотвращает, например, интернационализм вакцин", - заявил Понтифик в предварительно записанном видеообращении.

Он также добавил, что есть другой вариант - "это когда мы ставим законы рынка, интеллектуального рынка или интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества".