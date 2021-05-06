Декларацию о европерспективе Украины подписали Зеленский и президент Латвии

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область провел видеоконференцию с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

В результате, стороны подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 8 мая.

"В совместной Декларации лидеры двух стран приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз", - сообщает Офис президента.

По данным ОП, Латвия стала третьим государством, с которым Украина подписала подобную Декларацию. С Литвой и Польшей соответствующие соглашения были заключены в марте и мае 2021 года.

В ходе беседы лидеры стран также обсудили пандемию коронавируса. "Собеседники обменялись информацией о ходе иммунизации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС", - добавили в ОП.

Кроме того, президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Также Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который пройдет в Киеве 23 августа.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - сказал президент Латвии.