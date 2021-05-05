Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 9 мая 2021 - 2 119 510 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 372 новых случаев в сутки.
Умерло 46 393 человек.
Выздоровело - 1 759 751.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 в Украине.
862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 255 случаев / 360 прививок;
Винницкая область - 73 случая / 60 прививок;
Волынская область - 82 случая / 102 прививки;
Днепропетровская область - 798 случаев / 510 прививок;
Донецкая область - 401 случай / 0 прививок;
Житомирская область - 191 случай / 51 прививки;
Закарпатская - 37 случаев / 30 прививок;
Запорожская область - 111 случаев / 53 прививки;
Ивано-Франковская область - 83 случая / 120 прививок;
Киевская область - 210 случаев / 225 прививок;
Кировоградская область - 150 случаев / 289 прививок;
Луганская область - 54 случая / 86 прививок;
Львовская область - 329 случаев / 814 прививок;
Николаевская область - 253 случая / 303 прививки;
Одесская область - 342 случая / 298 прививок;
Полтавская область - 147 случаев / 164 прививки;
Ровенская область - 142 случая / 50 прививок;
Сумская область - 225 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 227 случаев / 160 прививок;
Харьковская область - 361 случай / 55 прививок;
Херсонская область - 154 случая / 540 прививок;
Хмельницкая область - 227 случаев / 10 прививок;
Черкасская область - 152 случая / 226 прививок;
Черновицкая область - 69 случаев / 117 прививок;
Черниговская область - 299 случаев / 180 прививок.