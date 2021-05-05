Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 мая 2021

В Украине по состоянию на утро 9 мая 2021 - 2 119 510 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5 372 новых случаев в сутки.

Умерло 46 393 человек.

Выздоровело - 1 759 751.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

4843 человека привито против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 в Украине.

862 641 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 255 случаев / 360 прививок;

Винницкая область - 73 случая / 60 прививок;

Волынская область - 82 случая / 102 прививки;

Днепропетровская область - 798 случаев / 510 прививок;

Донецкая область - 401 случай / 0 прививок;

Житомирская область - 191 случай / 51 прививки;

Закарпатская - 37 случаев / 30 прививок;

Запорожская область - 111 случаев / 53 прививки;

Ивано-Франковская область - 83 случая / 120 прививок;

Киевская область - 210 случаев / 225 прививок;

Кировоградская область - 150 случаев / 289 прививок;

Луганская область - 54 случая / 86 прививок;

Львовская область - 329 случаев / 814 прививок;

Николаевская область - 253 случая / 303 прививки;

Одесская область - 342 случая / 298 прививок;

Полтавская область - 147 случаев / 164 прививки;

Ровенская область - 142 случая / 50 прививок;

Сумская область - 225 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 227 случаев / 160 прививок;

Харьковская область - 361 случай / 55 прививок;

Херсонская область - 154 случая / 540 прививок;

Хмельницкая область - 227 случаев / 10 прививок;

Черкасская область - 152 случая / 226 прививок;

Черновицкая область - 69 случаев / 117 прививок;

Черниговская область - 299 случаев / 180 прививок.