О подозрении силовики сообщили минеру Верховной Рады из Сум

Подозреваемому в телефонном "заминировании" здания Верховной Рады, сообщение о котором поступило в канун визита госсекретаря США 5 мая, уже сообщено о подозрении.

Об этом передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины, а именно о заведомо ложном сообщении и о готовящемся взрыве в здании, которое обеспечивает деятельность органа государственной власти.

Напомним, что вечером 5 мая 2021 года в 22:45, на экстренную спецлинию "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания парламента Украины.

Во время проверки указанного сообщения взрывоопасных предметов или веществ специалисты не обнаружили.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера". Им оказался 55-летний уроженец Сумской области, который совершил ложное сообщение о заминировании здания из хулиганских побуждений.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции Киева.