В Подольском районе Киева загорелась квартира в небоскребе. Окно с балкона упало на припаркованные авто

В субботу, 8 мая, в Киеве в Подольском районе загорелась квартира в многоэтажном жилом доме, который находится по адресу переулок Балтийский, 5.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Оперативное видео ликвидации пожара в 25-этажном жилом доме на переулке Балтийском, 5, показала пресс-служба ГСЧС с места ЧП.

Как сообщает "dtp.kiev.ua", в результате пожара никто не пострадал. В многоэтажке сгорел полностью балкон и кухня в однокомнатной квартире. Кроме того, во время пожара окно балкона упало на припаркованные автомобили. Пять машин при этом были разбиты.

"Причины пожара будут установлены следствием, предварительно подозрение на короткое замыкание электропроводки", - заявили спасатели.