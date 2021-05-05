В Украине за год цены на коммуналку выросли на четверть

В Украине за год расходы для людей на коммунальные услуги резко возросли.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в пятницу, 7 мая.

Средние цены на содержание жилья и коммунальные услуги, топливо и газ увеличились за апрель в Украине на 0,4%, но за год выросли в целом на 26,5%.

По данным Госстата, тарифы на содержание и ремонт дома выросли за год на 5,6%, водоснабжение - 11,5%, канализацию - 18,7%, электричество - 36,6%, природный газ - 89,9%, горячую воду и отопление - 14,8%.