 

В Украине за год цены на коммуналку выросли на четверть

События Сегодня, 08:3541
В Украине за год цены на коммуналку выросли на четверть

В Украине за год расходы для людей на коммунальные услуги резко возросли. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные в пятницу, 7 мая.

Средние цены на содержание жилья и коммунальные услуги, топливо и газ увеличились за апрель в Украине на 0,4%, но за год выросли в целом на 26,5%.

По данным Госстата, тарифы на содержание и ремонт дома выросли за год на 5,6%, водоснабжение - 11,5%, канализацию - 18,7%, электричество - 36,6%, природный газ - 89,9%, горячую воду и отопление - 14,8%.

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